За натоварване с неизгодни договори и прехвърляне на загуби към ВиК дружества съобщиха министърът на регионалното развитие Иван Шишков и Явор Стойчев – член на съвета на директорите на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. Двамата дадоха широка пресконференция в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с участието и на заместник-министър Павлета Пеловска, и ръководството на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД.

През юли 2026 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството смени изцяло ръководството на държавното акционерно дружество. Освен това Шишков обяви очаквани прокурорски проверки във ВиК отрасъла и обяви, че днес ще представи информация за „течове“ през „Български ВиК холдинг“ ЕАД във връзка с покупката на електричество.

Според данните, с които министър Шишков и Явор Стойчев запознаха журналистите, сключени договори с публичното предприятие и лицензиран доставчик на електроенерги „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД и анекси към тях от началото на годината до края на юли, огромни загуби са разпределени на ВиК дружествата във Враца, Шумен Добрич, Сливен, Ямбол и Пловдив. Това ще рече, че разликата между пазарната цена и между фиксираната цена, на която е купувана електроенергията по сключените договори, е понесена от съответните дружества.

„Поискал съм справка за това какви договори са подписвани извън преките им задължения, защото искаме да видим къде са изтичали парите. Водата е ясно къде изтича. Въпросът сега е и парите къде са изтичали", каза министър Шишков по-разно тази седмица в отговор на въпрос от медии за прокуратура ли са ВиК дружествата в страната.

В Шумен министър Шишков заяви на среща с областния управител Георги Жеков и кметове от областта, че заедно с „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще бъде направен анализ, въз основа на който ще бъде набелязан план с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблемите в областта на водоснабдяването в страната.