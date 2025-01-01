Българската държава има всички механизми да въздейства. Това заявиха депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев във връзка с българина Любомир Киров, който бе мобилизиран в Украйна.

Виждаме цялата палитра от една дипломация, която действа само, ако е засегнато правителството. "Тя се задейства избирателно. Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев да вземат украинско гражданство и да отидат на фронта и се откажат от българското гражданство. Те не защитават българските интереси и правят това избирателно".

МВнР: Любомир Киров има българско и украинско гражданство – може да бъде мобилизиран

Припомняме, че от Министерството на външните работи заявиха в позиция на 23 септември, че гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.

Депутатът заяви, че те са сигнализирали правителството за случая.

По думите му със сегашната си политика Украйна има много какво да загуби, ако България спре да я подкрепя.