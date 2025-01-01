Във връзка със запитвания от медии относно задържането на български гражданин на територията на Украйна, Министерството на външните работи на Република България заяви следното:

Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.

Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.

Малко по-рано от президентството призоваха МВнР за спешни действия по случая с българина Любомир Киров, задържан в Одеса.

Борисов заяви готовност да съдейства за завръщането на Любомир Киров в България

„Президентската институция изпрати днес писмо до Министерството на външните работи, с което призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия“, се казва в съобщение, изпратено до медиите.

След това по темата взе отношение и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той заяви готовност да съдейства за завръщането на Любомир Киров в България във Facebook. Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.

Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение, допълва Борисов.

Министър Георг Георгиев посочи, че българското външно министерство е наясно с казуса и е във връзка с близките на момчето.

„Важно е да уточня, че той е с двойно гражданство - и украинско, намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Онова, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права, ще бъде направено“, категоричен беше министърът на външните работи.

Попитан за призива на президента Радев по въпроса, министър Георг Георгиев отбеляза, че популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни. „Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент“, заяви министър Георгиев.