28-годишният мъж от Сандански, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е бил освободен. В момента Любомир Киров е в безопасност, предаде NOVA.

Любомир Киров от Сандански живеел в Одеса от 2018 година, за да се грижи за болната си баба. Според баща му той е инвалид, тъй като една от ръцете му е силно увредена.

"Преди 20 дни - на 1 септември, го отвлякоха пред къщата на майка му. Излиза на улицата да подиша малко въздух. Излиза и не се прибира. След 15-20 минути майка му чува някакъв шум отвън. Излиза и го няма”, разказва бащата Любомир Киров.

По думите му майката на младия мъж започнала да му звъни, но телефонът на сина ѝ бил изключен. „И неспециалист ще види, че ръката му е негодна. Той не може да я свива въобще> Не може да я използва. Не знам как ще воюва. С какво ще воюва? Нищо нямаше да им коства да ни върнат това момче. Нищо. То няма да им реши войната, още повече, че е негоден да носи военна служба”, заяви бащата на младия мъж.

Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство, потвърдиха в позиция от МВнР. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация, посочват от ведомството.

"Поддържаме активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права", допълват в позиция до медиите от външното ни министерство.

"Наясно сме с казуса още от самото му начало. Поддържане и връзка с близките на момчето. Тук е важно да уточня, че той е с двойно гражданство - и украинско. Намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Онова, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права - ще бъде направено", заяви от Ню Йорк външният министър Георг Георгиев.