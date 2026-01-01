Прокурорската колегия единодушно прекрати процедурата по избор на нов директор на Националното следствие поради липса на кандидати.

По-късно се очаква да бъдат предложени евентуални кандидати за временно изпълняващ функциите директор на следствието за следващите 6 месеца или до избор на нов титуляр.

На свое заседание на 3 юни Прокурорската колегия на ВСС вече отложи избора на нов директор на Националната следствена служба, защото нямаше постъпили кандидатури.

Тогава стана ясно, че двамата заместник-директори на НСлС не са дали съгласие да бъдат кандидатирани.