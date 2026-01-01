Полицията в Хасково е задържала трима души при две отделни проверки за притежание на наркотични вещества. Иззети са общо около 23 грама марихуана, образувани са досъдебни производства. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

Първият случай е от вчера около 14:00 часа на „Димитровградско шосе“, където е спрян за проверка лек автомобил „Ауди“. Колата е управлявана от 21-годишен мъж от село Шишманово.

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При проверката в автомобила е открита чанта със суха зелена листна маса, реагираща на марихуана. Мъжът е предал доброволно наркотичното вещество с тегло около 20 грама на разследващите. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

В отделен случай в Хасково криминалисти са проверили двама младежи – на 18 и 19 години от Свиленград и село Славяново. У тях е намерено пликче със суха зелена листна маса, също реагираща на марихуана, с общо тегло около 3 грама.

И двамата са задържани с полицейска мярка, а по случаите се водят разследвания.