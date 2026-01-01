Британският телевизионен водещ Джереми Кларксън съобщи, че е диагностициран с агресивна форма на рак, писа вестник „Дейли мейл“.

Новината той обяви в заключителните епизоди на петия сезон на документалната поредица Clarkson's Farm („Фермата на Кларксън“). По време на разговор със свои колеги водещият казал, че заболяването е установено след медицински преглед.

„Имам рак. Разбрах за това още през май. Това е агресивна форма, но болестта беше открита много рано“, цитира изданието думите на телевизионния водещ.

Кларксън отбелязва, че по време на лечението ще трябва временно да намали участието си в телевизионната поредица.

Джереми Кларксън е на 66 години. Той придоби международна известност с автомобилното предаване „Топ Гиър“ (Top Gear), което водеше повече от две десетилетия. След напускането на шоуто той стана един от създателите на документалния сериал The Grand Tour и главно действащо лице в поредицата „Фермата на Кларксън“.