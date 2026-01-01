Камион разля стотици литри дизелово гориво върху автомагистрала в Централна Германия, след като шофьорът му изгубил контрол над превозното средство на мокър път, съобщи германската полиция, цитирана от ДПА.

Петдесет и две годишният водач се движел с несъобразена с пътните условия скорост по автомагистрала А4 край малкия град Бад Херсфелд в провинция Хесен снощи, когато пробил разделителната мантинела и повредил резервоар, съдържащ около 600 литра дизелово гориво.

Разнесено от дъжда и преминаващите превозни средства, горивото покри пътното платно и превърнало участък от около 100 метра от магистралата в опасна и хлъзгава зона, съобщава полицията.

Властите временно затвориха участъка от магистралата между Фридевалд и Бад Херсфелд и пренасочиха движението. При инцидента няма пострадали хора. Щетите са оценявани на повече от 100 000 евро.

Операцията по почистването, в която участваха пътнопочистващи машини и специализирана техника, продължи няколко часа. Движението по магистралата беше възобновено тази сутрин.