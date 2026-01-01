Президентът Илияна Йотова ще участва в Националното откриване на жътвената кампания „Златна жътва Ловеч 2026“, което ще се състои в село Дренов, община Ловеч.

Събитието се организира от Сдружението на зърнопроизводителите – Ловеч, с подкрепата на Националната асоциация на зърнопроизводителите. В него ще се включат земеделски производители и представители на институции, които ще отбележат началото на прибирането на зърнената реколта.

„Златна жътва Ловеч 2026“ е посветено на труда на българските зърнопроизводители, както и на символиката на жътвата като важен момент в земеделския календар. Форумът поставя акцент върху отговорността към земята и значението на продоволствената сигурност за страната.

Организаторите посочват, че инициативата има за цел да събере бранша и институциите в началото на активния селскостопански сезон.