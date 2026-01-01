Нова дигитална услуга предоставя възможност на шофьорите в Сливен да заплащат "синя зона" чрез мобилно банкиране, съобщиха от Общинското предприятие "Градска мобилност".

Blink parking се превръща в естествения дигитален избор за плащане на паркирането в зона, като между 15 юни и 15 септември тя ще се предлага с 20% отстъпка.

Услугата вече е налична в близо 30 града в България, сред които е и Община Сливен.

Сред високо оценяваните предимства са възможността за проследяване на оставащото време за паркиране, потвърждение за успешно плащане и удобството всички услуги да бъдат достъпни през мобилното приложение на банката.