Националните външни оценявания за учениците от VII и X клас започват днес, 17 юни, с изпитите по български език и литература. През учебната 2025/2026 година няма промени във формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет и за двата випуска.

Изпитът за седмокласниците е с начален час 9 часа и ще се проведе в 1637 училища в страната. Тестът продължава 165 минути и е две части по 75 и 90 минути. Съдържа общо 26 задачи – 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).

Изпитът по български език и литература за X клас започва в 8 часа в 1030 училища и е с продължителност 90 минути и съдържа общо 21 задачи - 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

На 19 юни пък е изпитът по математика за VII и X.

Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература и по математика да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници.

Учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пишат с черен химикал.

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания в VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.