Григор Димитров ще играе в основната схема на Уимбълдън.

Бившият номер 3 в света при мъжете получи "уайлд кард", съобщиха организаторите на третия за годината турнир от Големия шлем.

Григор е полуфиналист от Ол Ингланд Клъб през 2014. Миналата година той стигна до осминафиналите, когато отпадна злощастно от бъдещия шампион Яник Синер поради контузия при 2-0 сета в негова полза.

По-късно днес първата ни ракета, който е 169-и в световната ранглиста, стартира на Чалънджъра в Дъблин срещу представителя на Люксембург Крис Родеш.

В квалификациите за Уимбълдън от българите ще участват още юношеският шампион от миналата година Иван Иванов и най-добрата ни тенисистка Виктория Томова.

При дамите в двойковата надпревара "уайлд кард" пък получиха сестрите Винъс и Серина Уилямс.