Най-малко 9 души са загинали, сред които две деца, и още 25 са ранени след сблъсък между товарен влак и автобус днес в Зимбабве, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията и железопътните власти.
Инцидентът е станал на железопътен прелез в Триънгъл, малък град в южната част на страната, известен с производството на захар.
NEWS | Nine killed, 25 injured in Chiredzi level crossing tragedy— ZiFM Stereo News (@ZiFMStereoNews) June 16, 2026
CHIREDZI - Nine people were killed while 25 others were injured after a bus collided with a train at a level crossing in Chiredzi early this morning.
In a statement, National Railways of Zimbabwe Public Affairs… pic.twitter.com/0FYqEpFqyN
Говорител на националните железници на Зимбабве каза, че шофьорът на автобуса не е спрял и не е проверил дали има идващи влакове, преди да пресече прелеза, нарушавайки правилата за безопасност на железопътния транспорт.
NINE PEOPLE FEARED DEAD IN TRIANGLE BUS-TRAIN COLLISION— ZBC News (@ZBCNewsonline) June 16, 2026
Nine people are feared dead while 26 others are reportedly injured following a train-bus collision at the Mutirikwi railway crossing in Triangle, Chiredzi. Police and emergency teams have responded, with investigations… pic.twitter.com/dDaqgB5P5m
Днешният инцидент става по-малко от седмица, след като микробус, превозващ ученици, се възпламени в централната част на Зимбабве, в резултат на което загинаха 7 души.
В Зимбабве често стават пътни инциденти, отбелязва АП. Според агенцията за пътна безопасност на страната всеки 15 минути там става пътнотранспортно произшествие, в което средно по пет души загиват, а 38 са ранени всеки ден.