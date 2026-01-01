/ БТА

Най-малко 9 души са загинали, сред които две деца, и още 25 са ранени след сблъсък между товарен влак и автобус днес в Зимбабве, предаде Асошиейтед прес, като се позова на полицията и железопътните власти.

Инцидентът е станал на железопътен прелез в Триънгъл, малък град в южната част на страната, известен с производството на захар.

Говорител на националните железници на Зимбабве каза, че шофьорът на автобуса не е спрял и не е проверил дали има идващи влакове, преди да пресече прелеза, нарушавайки правилата за безопасност на железопътния транспорт.

Днешният инцидент става по-малко от седмица, след като микробус, превозващ ученици, се възпламени в централната част на Зимбабве, в резултат на което загинаха 7 души.

В Зимбабве често стават пътни инциденти, отбелязва АП. Според агенцията за пътна безопасност на страната всеки 15 минути там става пътнотранспортно произшествие, в което средно по пет души загиват, а 38 са ранени всеки ден.

Елена Инджева/БТА
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