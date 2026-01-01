Помощта за отопление да се изплаща в два отделни транша, за месеците ноември и декември – не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта, и до 31 януари на следващата година – за месеците януари, февруари и март. Това предвижда проект на промени в сегашната наредба за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. Остава петмесечният период на подпомагане.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала Strategy.bg. Вносител е Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Срокът за обсъждане е до 16 юли т.г.

„Съгласно действащите норми целевата помощ за отопление се отпуска от Агенцията за социално подпомагане за период от пет месеца и се изплаща наведнъж най-късно до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта“, пише в мотивите. Вносителите считат, че тази практика "не отчита в достатъчна степен реалния профил на разходите за отопление в рамките на сезона, нито специфичните нужди на домакинствата в пиковите зимни месеци“.

Промяната цели „осигуряване на по-добро времево съответствие между изплащането на помощта и действителния профил на разходите за отопление в рамките на сезона и гарантиране на финансова подкрепа за уязвимите домакинства именно в пиковите зимни месеци, когато рискът от прекъсване на отоплението е най-висок“. Промяната може да спомогне и за преодоляване на риска от утежняване на разходната част на бюджета в частта социални плащания, пише още в проекта.

С промяна в Наредбата се привежда и в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото, като думите „левовата равностойност“ се заменят с „равностойността в евро“.

На 31 октомври 2025 г. Агенцията за социално подпомагане съобщи, че е издала заповед за отпускане на помощ за отопление на 337 945 хора и семейства. Техният брой е с близо 13 хиляди повече в сравнение с миналата година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

На 8 април Министерският съвет прие т.нар. Наредба за енергийната бедност. С нея бяха определени две групи потребители – енергийно бедни и енергийно уязвими.