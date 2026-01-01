Жена загина, а петима души пострадаха при катастрофа край Якоруда, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

От полицията съобщиха, че около 14:28 часа днес на път II-84 в района на село Пашови е станало пътно-транспортно произшествие, при което е загинала жена.

По първоначална информация са се ударили лек автомобил "Опел Астра" и микробус "Фолксваген Транспортер".

Починала е 56-годишна пътничка в лекия автомобил. Пострадали са петима души, на които се извършват медицински прегледи.

Пътят е затворен за движение и в двете посоки.