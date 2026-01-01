Народният представител от "Възраждане" Ангел Георгиев призова премиерът Румен Радев да поиска спиране на всички европейски средства за Република Северна Македония заради, по думите му, продължаващата антибългарска кампания в страната.

Георгиев обвини част от парламентарно представените партии в „политическо лицемерие“ по темата за европейската интеграция на Северна Македония.

„Ставаме свидетели на кухи лозунги от страна на една част от виновниците в България по темата Северна Македония – ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ и БСП, които гласуваха „въздържал се“ за ветото и подкрепиха свалянето на ветото спрямо РСМ и европейската ѝ интеграция. Сега те четат декларации с кухи лозунги по темата, вместо да поемат отговорността за действията си“, заяви той.

Според депутата от „Възраждане“ липсва реално желание от страна на Скопие за членство в Европейския съюз.

„Няма желание да влезе в ЕС, това е пределно ясно. Така че отговорността е на министър-председателя, който съвместно с Министерството на външните работи трябва да предприеме тези стъпки и да бъде спряно европейското финансиране за Северна Македония“, посочи Георгиев.

Той изрази и опасения за сигурността на българите в Северна Македония, като предупреди за ескалация на напрежението и засилване на антибългарските настроения.

„Постоянно виждаме ескалиране на напрежението, на антибългарската кампания в държавата, включително подклаждано от местните медии и от местната политическа власт“, заяви народният представител пред журналисти.

По думите му българските институции трябва да предприемат по-твърди действия по отношение на Скопие, включително чрез използване на механизмите, с които България разполага в рамките на Европейския съюз.