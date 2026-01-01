Испанският актьор Хавиер Бардем циментира мястото си във филмовата история, оставяйки отпечатъците от ръцете и стъпалата си пред Китайския театър на булевард „Холивуд" в Лос Анджелис, предаде АФП.

„Наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където да увековечиш името и образа си", каза той пред АФП малко след церемонията.



„Когато си помисля за всички хора, които са стояли точно на това място, ми е трудно да повярвам, че случващото се е реално", допълни 57-годишният испанец, преди да остави отпечатъците си в цимента.

Spanish actor Javier Bardem had his hands and feet cemented into the forecourt of the iconic TCL Chinese Theatre in Hollywood. Breaching tradition, Bardem decided to put his nose in cement as well pic.twitter.com/F72oVh32tX — Reuters (@Reuters) June 17, 2026

Традицията датира още от построяването на Китайския театър през 1927 г., като за близо век стотици звезди, сред които Джак Никълсън и Мерилин Монро, са оставили тук своите отпечатъци.

Хавиер Бардем стана известен на международната сцена през 2000 г. благодарение на ролята си на кубинския писател Рейналдо Аренас - изгнаник в САЩ, във филма „Преди да падне нощта" на режисьора Джулиан Шнабел.



Осем години по-късно Бардем спечели „Оскар" за най-добра поддържаща роля за превъплъщението си в образа зловещия Антон Чигур във филма „Няма място за старите кучета" на братята Коен, припомня АФП.

Най-новият филм с участието на Хавиер Бардем - The Beloved, беше представен на кинофестивала в Кан тази година. Той е част и от актьорския състав на сериала "Нос Страх" (Cape Fear), излязъл в началото на юни по Епъл Ти Ви.