Перничанин е задържан за неправомерно използване на чужда банкова карта. На 16 юни, малко след 08:00 ч., бил подаден сигнал от 54-годишен жител на областния град, че е забравил отворен прозореца на лекия си автомобил и са му откраднати документи, ключове и банкови карти. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

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Служители от Първо РУ реагирали незабавно и установили транзакция с една от картите на потърпевшия в магазин на ул. „Брезник“.

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Задържан за извършеното деяние е 46-годишен перничанин. Органите на реда продължават работа по случая, като има данни, че са осъществени и други транзакции в различни обекти на територията на Перник. Работата продължава под надзора на прокуратурата.