Двама мъже от село Подгорица, област Търговище, са извършили две нерегламентирани транзакции на чужда банкова карта за 200 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

По случая се извършва проверка за престъпление по чл. 249 от НК.

Установени са двама мъже от с. Подгорица, които на 6 януари 2026 г., около 13:00 часа, са извършили две нерегламентирани транзакции на обща стойност 200 евро, използвайки чужда банкова карта без съгласието на титуляра ѝ – 38-годишен мъж от гр. Търговище.

И двамата извършители са известни на полицията с предишни противоправни деяния. По случая се извършва проверка с оглед данни за престъпление по чл. 249 от Наказателния кодекс.

От Областната дирекция на МВР-Търговище напомнят на гражданите да не съхраняват заедно картите и ПИН-кодовете си, за да избегнат неправомерното им използване в случай на загуба или кражба.