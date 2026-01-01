Пушка, пистолет и боеприпаси са иззети при полицейска операция в село Плешивец, община Белоградчик. По случая е образувано досъдебно производство.

На 16 юни служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и криминалисти от РУ-Белоградчик са извършили претърсване в къща в селото, собственост на 68-годишен мъж.

След акция на ГДБОП: Иззеха голямо количество незаконно оръжие в Плевен (СНИМКИ/ВИДЕО)

При операцията са открити и иззети незаконно притежавани пушка, пистолет и шест боеприпаса.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс. Разследването продължава.