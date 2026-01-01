Как гласуват българите в първите часове на изборния ден? Следим развитието на избирателната активност на президентските избори на 25 октомври 2026 г. по данни на ЦИК и екзитполовете на социологическите агенции.

Избирателната активност в страната към 14:00 часа е 13,4 според екзитпола на „Тренд“. Избирателната активност в страната към 12:00 часа е 5,8%. До момента са гласували 385 092 избиратели, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова-Цветкова на втория брифинг за хода на президентските избори.

Най-висока е активността във Видинска област – 8,12%, а най-ниска е в Кърджали – 2,56%.

📊 Избирателната активност по часове:

14.00 - 13,4 според екзитпола на „Тренд“

според екзитпола на „Тренд“ 13.00 ч. – 11,3% според екзитпола на „Мяра“

според екзитпола на „Мяра“ 12.00 ч. – 5,8% според данните на ЦИК

според данните на ЦИК 12.00 ч. – 9.1% според екзитпола на "Тренд"

според екзитпола на "Тренд" 11:00 ч. – 6,6% според екзитпола на „Мяра“

според екзитпола на „Мяра“ 10:00 ч. – 4,4% според екзитпола на „Тренд“

според екзитпола на „Тренд“ 09:00 ч. – 2,4% според екзитпола на „Мяра“

според екзитпола на „Мяра“ 08:00 ч. – 1,1% според екзитпола на „Тренд“

БГНЕС

Избирателната активност показва възходяща тенденция с напредването на изборния ден. Данните са от екзитполове на различни социологически агенции и отразяват резултатите към посочените часове.

Следете актуализациите за активността на избирателите през целия изборен ден.

България избира седми президент: Всичко важно за гласуването с машина и бюлетина

Днес българските граждани избират президент и вицепрезидент. Близо 6,6 милиона души имат право на глас, като за 46 001 от тях това са първите избори, в които могат да участват. Гласуването е основно машинно, а хартиени бюлетини се използват само в определени секции.

Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.