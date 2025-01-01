На 27 август (сряда) между 10:00 и 14:00 часа движението по автомагистрала „Струма“ при 85-ия километър в посока Благоевград ще бъде временно ограничено.

Причината е монтиране на пътни знаци, което налага затваряне на изпреварващата лента. Преминаването ще се осъществява само в активната лента.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) призовават шофьорите да карат внимателно, да спазват пътните знаци и ограничението на скоростта, и да не предприемат рискови маневри.

За актуална информация относно пътната обстановка може да следите сайта на АПИ - www.api.bg, както и на телефон 0700 130 20.