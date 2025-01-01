Сега в училищата в страната най-много се търсят учители по математика и по природни науки, защото много малко са студентите, които учат тези трудни специалности. Това каза председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) към КНСБ д-р Янка Такева в интервю за БТА, което е за предстоящата нова учебна година.

"Много от младите хора предпочитат да учат в университетите по-лесни за изучаване специалности и затова в системата на образованието всяка година работят над 1200 учители, които са пенсионери. По този начин се попълва необходимостта от учители. Повече от тези учители преподават по природните науки. Ако се направи справка в университетите, ще се види, че много малко студенти изучават "чиста" математика, физика или химия. Това са много трудни дисциплини, а много от младите хора се научиха да минават по "леката пътека", коментира Такева.

Тя отбеляза, че по тези причини се разчита и на учителите, които са пенсионери, но имат много добра подготовка, за да продължат да преподават в училище.

Търсят се също учители по български език и литература

Има търсене също на учители по български език и литература, съобщи Янка Такева.

"Винаги се търсят към над 1500 учители - по всички предмети, но това се отнася за летните месеци", отбеляза председателят на СБУ.

В София, Благоевград и във Велико Търново, или там, където има педагогически факултети във висшите училища, има желаещи млади хора да преподават в училищата, каза Такева.

Тя обясни, че в малките населени места и в селата, а и в обединените училища, по-трудно е намирането на учители по отделните предмети.

Много е важно кадровото обезпечаване на образованието

"Кадровото обезпечаване е много важно за системата на образованието и съм дълбоко убедена, че министърът на образованието и неговият екип трябва да разработят една политика за кадровото обезпечаване на образователната система с добре подготвени кадри. Тя трябва да се отнася и за подготовката им още в университетите, за да може и надграждащата квалификация, а и видовете квалификации, след това на учителите, да имат добавена стойност", каза Янка Такева.

В образователната система навлизат и млади учители, а общо учителите и директорите са 93 000

"Вече заплатите в образованието не са за подценяване, както и устойчивостта на трудовите договори, а продължаващото всяка година увеличение на заплатите привлича и млади учители. Учителската професия стана вече привлекателна професия и в разговори с деканите на педагогическите факултети в университетите, те поясниха, че първо се попълват местата на желаещите студенти да станат учители. Те са привлечени от работната заплата, от постоянните трудови договори и от добрите условия за работа в училищата, свързани с материалната база", заяви Такева.

Тя съобщи, че "средната работна учителска заплата е 2882 лева, а 2200 лева е началната заплата на учителите".

Сега студентите завършват университетите, влизат в училище и започват да преподават със заплата от 2200 лева, каза Янка Такева. По думите й "всичко това е постигнато чрез доброто сътрудничество между социалните партньори в Министерството на образованието и науката".

"Сега за учителите в училищата се предлагат сигурни работни места, добра материална база и добри условия на работа. Учителите и директорите на училища са 93 000 - от детските градини до 12-и клас. Но никога в България не е имало толкова малко ученици - те сега са към 780 000 - от първи до 12-клас. Очаква се първокласниците да се около 62 000, но точните данни винаги се съобщават преди 15 септември, защото има и деца, които заминават за чужбина", каза председателят на Синдиката на българските учители.

За конкурсите на училищни директори

Янка Такева акцентира и върху конкурсите за директори на училища, които бяха организирани в цялата страна след пенсионирането на досегашни директори. Конкурсите преминаха спокойно, но в малките населени места, където има малко ученици, и има вероятност след години някои училища да бъдат преструктурирани или закрити, нямаше кандидати, отбеляза председателят на СБУ.

"В големите градове имаше кандидати за училищни директори и имаше избор между тях. Сега МОН подготвя обучение на новоназначените директори в центъра в Банкя, срещи с тях организират и работодателските организации в образованието. От СБУ посещаваме училищата в страната, за да не губят новоизбраните директори време за пътуване", обясни Такева.

Тя каза, че учебниците за учениците са осигурени и припомни, че от миналата учебна година учебниците за всички ученици от първи до 12-и клас са безплатни.