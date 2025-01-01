С благословението на Негово Светейшество Даниил Патриарх Български и митрополит Софийски свещенослужители от Софийска митрополия се включиха в инициативата на Военномедицинска академия (ВМА) "Бъди един от нас! Дари кръв - спаси живот!".

За поредна година и по повод Деня на християнското семейство свещеници, заедно със свои близки, дариха кръв за нуждаещите се пациенти, съобщиха от Вoенномедицинска академия.

"Благодарим ви за примера, който давате", заяви проф. Румен Попов, началник на Центъра по трансфузионна хематология на ВМА.

Ние като лекари знаем, че тази подкрепа е незаменима. Насърчаването на безвъзмездното кръводаряване е една от мисиите на ВМА. Благодаря ви, че на този светъл празник отново сте тук и ви моля да предадете на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил нашата огромна благодарност за това, че той благослови отново този акт на върховно милосърдие, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.

Извън акциите, всеки желаещ може да дари надежда на болен в беда в Кръвния център на ВМА, ежедневно от 8.00 до 16.00 часа. За допълнителна информация можете да се обадите на: 02/ 92 25 506.