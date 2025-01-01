Мощите на свети великомъченик Георги Победоносец ще бъдат посрещнати днес в едноедноименния храм в старозагорското село Могила. Събитието не случайно съвпада с празника Въведение на света Богородица в храма - Ден на православната християнска младеж и семейство. Това се съобщава на официалната страница на кметството на селото, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

21 ноември – Денят на християнското семейство

"Това е историческо събитие за целия регион – за първи път мощи на Св. великомъченик Георги Победоносец пристигат в село Могила", се отбелязва в съобщението.

Ще бъде отслужено вечерно богослужение и ще има беседа, посветена на църковния празник, в който могат да се включат малки и големи, а накрая заедно да украсят елха в двора на църквата, допълват в поканата си църковните настоятели на храм „Св. Георги Победоносец“.