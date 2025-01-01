Предложение минималната работна заплата (МРЗ) у нас да стане 620 евро (1213 лв.) ще бъде обсъдено на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Това заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС на пресконференция след среща на Съвета за съвместно управление.

"Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСТС, ще бъде 620 евро, тоест 1213 лв., което отразява в момента действащото законодателство в Кодекса на труда, че минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната", каза Сачева.

Тя допълни, че майчинството през втората година ще стане 460 евро, което представлява ръст от 15%.

"Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа по време на втората година майчинство, да получават и 75% от обезщетението, в момента е 50%", заяви Сачева.

За общините са предвидени 980 млн. евро за капиталова и инвестиционна програма, съобщи тя.

Припомняме, че в бюджета за 2026 г., който бе разписан на 28 октомври, размерът на МРЗ е 605 евро.

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата у нас става 605 евро

Това са единствените възможни бюджети, които намират изключително труден баланс между различните икономически виждания на експертите от нашите параламентрани групи, както и между очакванията на бизнеса, синдикатите, общините и гражданите, подчерта Сачева. Тя увери, че е търсен фин баланс между приходите и разходите.

Трите бюджета предстои да бъдат разгледани от НСТС и да бъдат внесени вероятно следващата седмица в парламента, посочи Сачева. Тя добави, че са взети предвид всички мнения до момента.

По думите ѝ повече параметри ще бъдат дадени другата седмица.

На брифинга присъства и Павела Митова от "Има такъв народ" и Йордан Цонев от "ДПС- Ново начало".