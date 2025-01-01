За единен орган, който да контролира спазването на правилата за движение по пътищата, се обяви транспортният министър Гроздан Караджов след скандала с исканите от екипа на Роби Уилямс подкупи. Това съобщи NOVA.

По думите му обаче закриването на "Автомобилна администрация" не е толкова лесно, тъй като агенцията има функции по европейски директиви, които не могат да бъдат закрити и трябва да останат под шапката на транспортното министерство.

Предложение: КАТ, ТОЛ и ИААА да станат единен контролен орган

"На 28 януари тази година, защото бях първият, който предложи на кръгла маса в НС създаването на единен контролен орган на пътя именно посочвайки, че това трябва да е вътрешния министър, защото такава е традицията на контрола у нас. Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава през януари, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие. Сега виждам, че всички са съгласни и предполагам, че ще отнеме не повече от месец-два", каза министърът на транспорта Гроздан Караджов.