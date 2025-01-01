Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Така председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев коментира предложението на лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" за разпускане на агенцията.

"Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", попита Василев.

"Ако трябва да се правят промени в ДАИ, те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са функциите на ДАИ, а не на базата на това, че някой се е изложил пред чужденците", подчерта председателят на ПП.

Борисов за скандала с Роби Уилямс: И бодита да им сложат, и комбинезон е все тая, закриване на ДАИ веднага

Той заяви, че ако дефицитът тази година е прекалено висок, това няма да се отрази на влизането в еврозоната, защото докладът за членството ни вече е приет. По думите му обаче негативен ефект ще има за България, тъй като ще има процедура по свръхдефицит, което означава служебно ограничаване на разходите в следващите години.

"Ако не се отделят 9 милиарда за касичките на Пеевски, има пари за всичко", подчерта председателят на ПП.

Василев съобщи, че от ПП-ДБ са инициирали подписка за свикването на извънредна здравна комисия, която на второ четене да разгледа законопроекта за заплащането на младите медици.

"Необходими са 20 милиона лева на месец, за да се достигнат нивата, които искат младите лекари - 150% от средната работна заплата, и всички други медицински специалисти - 125% от средната работна заплата", поясни той, като добави, че средства има, тъй като бюджетът на НЗОК е 9,9 милиарда лева.