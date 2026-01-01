Засега се прилага неформален таван на печалбата що се отнася до пазара на горива. Това заяви в ефира на "Денят започва" по БНТ енергийният министър Трайчо Трайков.

"Засега се прилага неформален такъв таван, защото контролират доста изкъсо и НАП, и митниците, и КЗК, и КЗП. Разговаряме с търговците, виждаме, че се спазва някакво пазарно поведение. Но в момента, в който има знаци, че това не е така - има вариант да се наложи таван. Наблюдението ни е, че цените на дребно нарастват по-малко от цените на едро. Това е критерий, че търговците не предават цялото увеличение към крайните клиенти засега. Това го следим на ежедневна база."

По отношение на мерките, които приема правителството, за да се ограничи инфлационния натиск върху потребителите заради поскъпналите горива, Трайков коментира:

"Ролята на правителствата е тези кратковременни пикове на цените да бъдат овладяни, така че да бъдат защитени най-уязвимите. Докато други страни се лутаха, ние въведохме мерки, които са прицелени, ограничени и временни. Тоест - подкрепа там, където хората са най-уязвими и където можем да предотвратим инфлационен натиск по хоризонтала. Защо е нужно стратегически да се прилагат мерките? Защото ресурсът за програмите не е неограничен, това са парите на всички нас."

По думите му са подпомогнати най-уязвимите.

"20 евро са за хора, които отговарят на критерии, хора, които имат нужда, хора под двойната граница на бедност. По отношение на транспортния сектор вече беше одобрен пакет за помощ по отношение на превозвачите. В момента се разговаря за междуселищните и ученическите автобуси. Това е нещо, което според мен трябва наистина да бъде приложено като мярка."

Намаляване на акцизи за горивата не е вариант, подчерта министър Трайков, защото и без това у нас са най-ниските.

"Акцизи няма накъде, защото просто са най-ниските в Европа позволени. Тоест там отдавна сме на дъното. Има страни, които предприемат намаляване на акцизите, това беше препоръчано от ЕК, но дори и там, ако видите страните, които го правят - там горивата са по-скъпи отколкото българските."

Относно намаляването на ДДС, Трайков заяви:

"Повече си заслужава да се обърне внимание на темата за намаляването на ДДС, това е мярка, която е изключително скъпа, защото ДДС се плаща от всички. Ефектът не е прицелен. Тоест това е с малко намаление за всички на много висока цена. Ползата не отива към потребители, които са най-уязвими, не отива по начин, който може да предотврати инфлационен натиск, а просто малки стотинки за всички. Това го видяхме през 2022 г. със стотинките на литър - това се видя, че не работи."

На въпрос дали рафинерията до Бургас работи на загуба, енергийният министър отговори:

"Не мога да кажа от първо лице. Знаем, че са влошени показателите им. Роля имат и намалените количества на преработка, което може да се коригира."

По отношение на възможността за облекчаване на санкциите срещу Русия и евентуални преговори за енергийни доставки, Трайков каза:

"Спомням си, когато преди 15 години купувахме газ само от Русия. Когато нямате избор и сте вързани, не са добре нещата. За мен идеалният свят е, когато можеш да получаваш енергийни доставки отвсякъде на конкуретни цени, не живеем в този идеален свят и не сме ние виновни за това."