Пакетът от мерки за ограничаване на последиците от кризата в Близкия изток върху гражданите и бизнеса има за цел да предотврати инфлационни процеси в България - това посочи служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в предаването „Събуди се“ по NOVA.

По думите му финансирането на мерките ще бъде осигурено от държавния бюджет, като кабинетът е подходил с висока степен на отговорност при разпределението на ресурсите. Трайков уточни, че намаляване на ДДС не се обсъжда на този етап, тъй като би довело до загуби за бюджета в размер на милиарди евро.

Ресторантьори и хотелиери настояват за 9% ДДС и държавна подкрепа за сектора

Министърът припомни, че през седмицата са проведени срещи с браншови организации и институции за анализ на възможните мерки, като е търсен баланс между разходите за тях и очаквания ефект. Според него административни ограничения като тавани на цените не са ефективни, тъй като често водят до изравняване на цените до максимално допустимите нива.

Най-ефективни, по думите му, са временните и таргетирани мерки. Усилията на правителството са насочени към сектори с ключово влияние върху цените – логистика, транспорт, земеделие, храни и енергетика.

Заради кризата в Близкия изток: Властта представи ударен пакет от мерки за около 100 млн. евро

Трайков съобщи, че държавата ще компенсира небитовите потребители с 50 на сто от допълнителните разходи за електроенергия над определен ценови праг. Оценката ще се извършва на месечна база вместо на шестмесечна, както досега, което според него ще позволи по-бързо отражение на компенсациите върху крайните цени.

Към Министерския съвет е създаден щаб, който ще следи стабилността на цените.

Служебният министър на енергетиката отбеляза, че развитието на кризата в Близкия изток остава несигурно, но към момента няма индикации за недостиг на горива, който да наложи използване на държавния резерв.