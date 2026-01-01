Съпругата на премиера Румен Радев Десислава Радева поздрави кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев с песента на Metallica For Whom The Bell Tolls.

"Днес победи нормалността!", написа тя във Фейсбук.

"С тази песен искам да поздравя кандидатите Гюров-Кандев и екипа им", написа Радева.

Припомняме, че официално Илияна Йотова и Кирил Вълчев са президент и вицепрезидент на България, сочат данните на ЦИК при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК).

Двойката "Йотова-Вълчев" печели президентските избори с 57.566% от гласовете.

Андрей Гюров и Георги Кандев получават 39.483% гласа.