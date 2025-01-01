Предложеният бюджет за следващата година на Министерството на енергетиката (МЕ) дава възможност министерството и съответно изпълнителната власт да реализират своите държавни политики в областта на енергетиката. Всички дейности в областта на енергетиката са обвързани със стратегическите цели на България като страна от Европейския съюз. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия, на което беше обсъден на първо четене проектът на държавния бюджет за следващата година.

Дава се възможност да се финансира една политика, която МЕ реализира за устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие, за която са заложени 36 милиона евро. Разходите по програмата "Администрация" са в размер малко над 4 милиона евро, добави министърът.

Финансовото министерство публикува законопроекта за Бюджет 2026

Комисията по енергетиката прие на първо четене бюджета за следващата година с 9 гласа за, 5 против и 3 въздържали се.

БТА припомня, че вчера финансовата комисия, която е водещата, одобри бюджета за следващата година. Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари информацията и документите по бюджетната процедура за 2026 г. са изготвени в евро при официален валутен курс съгласно чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България - 1,95583 лева за 1 евро.