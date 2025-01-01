След наводненията по Южното Черноморие и разкритията около строителството на комплекс „Негреско“ в района на Несебър, напрежението между собствениците и държавните институции расте. В ефира на NOVA адвокат Любомир Петров – собственик на апартамент в сградата – заяви, че имотът му е закупен напълно законно, при това от Националната агенция за приходите (НАП), но сега собствениците са заплашени сами да разрушат жилищата си.

„Сградата е напълно законна – има всички документи: виза за проектиране, разрешително за строеж, акт 16. Ако бъдат издадени заповеди за събаряне, ще ги обжалваме“, заяви Петров.

Според него няколко стотин души са пряко засегнати, включително семейства, за които това е единствено жилище, придобито с ипотечен кредит. Ако сградата бъде съборена, кредитите стават предсрочно изискуеми, а собствениците рискуват да останат и без дом, и с дългове, подчерта той.

Петров настоя, че виновни са институциите, които са одобрили и въвели в експлоатация сградата:„Има издадени административни актове от длъжностни лица, въз основа на които е построено и въведено в експлоатация. Виновни са община Несебър, главният архитект и ДНСК, които не са упражнили контрол.“

Адвокатът потвърди, че поне десет апартамента в „Негреско“ са били продадени от НАП – държавна институция, която е иззела имотите от длъжници и ги е пуснала на публична продан.

„Когато купуваш от НАП, очакваш държавата да знае какво продава. Имотите бяха с всички разрешителни. Дори седмица преди наводнението НАП продаваше още един апартамент там“, допълни Петров.

Сред собствениците има и чуждестранни граждани – украинци, германци, руснаци – които са закупили апартаменти с надеждата за сигурност, но сега са изправени пред несигурност и правен хаос, добави адвокатът.

„Ако се наложи, ще отнесем случая и извън България“, коментира Петров.

Собствениците подготвят колективни искове срещу държавата и общината по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. „Нямаме прецедент в България – сграда със всички разрешителни да бъде съборена като незаконна. Ако това се случи, последствията за правната сигурност и пазара на имоти ще бъдат огромни“, предупреди Петров.