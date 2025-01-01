За два дни обилни валежи в язовир „Йовковци“ са влезли 3 млн. кубически метра вода, съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов. По думите му, това е количеството, което влиза нормално за два месеца.

Панов посочи, че притокът е няколко десетки пъти повече от разхода – за два дни общото ниво на язовира се е вдигнало с близо 5% и водоемът е на 55% пълен. Кметът посочи, че при години засушаване е нормално нивото на язовира да падне, но сега обемът се възстановява. Той призова да спрат спекулациите, дезинформацията и фалшивите новини за воден режим и източване.

Панов подчерта, че валежите в региона на Велико Търново са били около 104 литра на квадратен метър през последните няколко денонощия, което е довело до повишаване на нивото на река Янтра до критични стойности. Основна причина за повишаване на нивата са притоците, идващи от река Дряновска и река Белица. В сутрешните часове на днешния ден реката е стигнала до критичните нива от над 5 метра, по обед нивото е спаднало. В момента в района на квартал „Чолаковци“ е под 3 метра, където основно се измерва нивото на Янтра с датчици, което означава, че водните потоци се оттичат и опасност от преливане няма.