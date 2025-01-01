Правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи управлението, но без съгласуване в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Извънредното заседание на социалните партньори за бюджета за днес беше отменено, съобщиха вчера от правителствената пресслужба, след като работодателите повторно отказаха да участват в обсъждане на бюджета в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

На 5 ноември работодателите също отказаха да влязат на заседанието на тристранката, на което трябваше да бъдат обсъдени трите проектобюджета – на държавата, на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.

В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната, написаха вчера от правителството. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета, се посочва още в съобщението.

На 11 ноември, след среща с президентите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и на Конфедерацията на труда "Подкрепа" Димитър Манолов, председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) заяви вчера, че нееднократно е декларирала, че с настоящия проект на държавен бюджет за 2026 година се отстъпва от заявената от управляващото мнозинство позиция за запазване на данъчно-осигурителния модел на България. Напротив, предвижда се увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (което води до над 10 на сто ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд „Пенсии“) и двукратно повишаване на данъка върху дивидента. Така ежемесечно от всеки зает в реалния сектор ще се изземват допълнителни средства, за да се финансират неефективни разходи в бюджетната сфера, включително ново двуцифрено увеличение на възнагражденията в секторите „Сигурност и отбрана“ и „Висше образование“. Всичко това прехвърля сметката за политическия популизъм върху бизнеса и работещите, обезсърчава инвестициите, забавя икономическия растеж, разширява сивата икономика и в крайна сметка ще редуцира бюджетните приходи. Поради тази причина, АОБР не подкрепя представения проект на Закон за бюджет за 2026 г., пише в становището.

Според Асоциацията развитието на бюджетната процедура не предполага реален дебат, търсене и намиране на оптимални решения в настоящия момент. Така работодателите обясниха причината организациите, обединени в АОБР, да не участват в извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), което трябваше да се състои днес.

След извършен опит миналата седмица за формална консултация на проекта за държавен бюджет в НСТС, на следващ етап за обсъждане ни се предлага същият документ, без корекции по съдържанието. Това не е държавнически подход, а имитация на консултации, лишена от истински дебат и отговорност“, пише още в становището.

АОБР заявява, че няма да легитимира подобно решение. Нашата отговорност е да защитим конкурентоспособността на българската икономика, а не да участваме в процес, който игнорира реформи и продължава неефективното харчене, включително на финансови средства, взети на заем, се казва в становището.

АОБР отбелязва, че остава в готовност за реален диалог с достатъчни срокове, публичност и оценка на въздействието.

Смятаме проектобюджета за 2026 г. за възможен, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му бюджетът щадящо натоварва бизнеса и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в голяма степен приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи.

Вчера Бойко Борисов обяви, че правителството ще внесе бюджета за 2026 година в парламента. Той коментира и начина на формиране на минималната работна заплата, която е вързана със средната, като обясни, че е поел ангажимент към работодателите в следващия бюджет това да бъде променено.

Вчера парламентарната комисия по бюджет и финанси не събра кворум за извънредно заседание, инициирано от "Продължаваме промяната", на което да бъдат изслушани работодателските организации и синдикатите по проектобюджета за 2026 г.

На 3 ноември Министерството на финансите на България публикува на официалния си сайт проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 година и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026–2028 година. Бюджетът е първият ни в евро.

След като вчера стана известно, че правителството ще одобри проектобюджета за следващата година без съгласуване със социалните партньори, а само с одобрението на партиите, подкрепящи управлението, предстои бюджетът да бъде внесен и в Народното събрание.