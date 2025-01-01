Няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, след като работодателите отказаха да влязат в Министерския съвет.

НСТС трябваше да се събере извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. Преди това синдикати и работодатели изразиха резерви към финансовите разчети в бюджета за догодина. Днес обаче, при отказа на работодателите да обсъждат проектобюджета, синдикатите заявиха, че не разбират защо социалните им партньори не желаят да изразят своята позиция.

Междувременно правителството реши все още да не внася за гласуване в парламента проектобюджета за догодина.

След като бъде обсъден от тристранния съвет, проектобюджетът ще бъде гласуван от правителството и внесен в Народното събрание.