Заместник министър-председателят и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) Томислав Дончев отмени насроченото за утре извънредно заседание на Съвета, посочиха в съобщение до медиите от Правителствената информационна служба.

Причината за това е отказът на национално представителните организации на работодателите да участват в свиканото заседание.

Бюджет 2026: Какво се крие зад цифрите

"В своята работа правителството винаги се е ръководило от принципната позиция, че социалният диалог е необходим при всички важни решения в страната. Добрият управленски тон изискваше да се консултираме с всички социални партньори, но повторният отказ на част от тях да участват в заседанието на НСТС дава ясна оценка за отношението им към бюджета", посочиха от МС и допълниха, че правителството ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026 във вида, съгласуван с партиите, подкрепящи правителството.

По-рано правителствената пресслужба разпространи съобщение, че за утре е насрочено извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Дневният ред на заседанието трябваше да включва проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.; проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и проект на Закона за държавния бюджет на България за 2026 г.

Час по-късно обаче Асоциацията на организациите на българските работодатели публикува своята позиция, в която се казва, че бизнесът и този път отказва да присъства на заседанието на Тристранния съвет. В обръщението си работодателите казват, че провеждането на Тристранния съвет е само формално и лишено от всякакъв смисъл. Те не са съгласни с вдигането на пенсионната вноска с два процентни пункта, не одобряват разходите, предвидени за публичните сектори „Сигурност", „Отбрана" и „Висше образование", определяйки ги като неефективни. Бизнесът предлага други бюджетни мерки за освобождаване на ресурс в размер на 3.1 млрд евро, посочва NOVA.

„По-добре без нас, отколкото същият пасквил, обсъден в НСТС със социалните партньори. Няма да ставаме съучастници. Идва Видовден – всеки ще отговаря за погрома четворната коалиция и КНСБ”, посочи и Васил Велев, като уточни, че говори от собствено име.

„Още през септември предложихме да започнем консултации, нямаше отговор до миналата седмица, когато ни изпратиха проект, който в рамките на 24 часа трябваше да предложим отговор”, каза председателят на УС на БТПП Цветан Симеонов.

Бизнесът предлага конкретни мерки по приходната част на бюджета, които да генерират парични средства, като съкращаване на трайно незаети бройки в администрацията и въвеждане на лимити на бонусите за държавните служители, бюджетът на съдебната система да остане такъв, какъвто е тази година, да се ореже капиталовата програма. А само от актуализация на данъчните оценки на имотите пресмятат, че ще се генерират над 1 милиард евро.

„Краткият отговор на това кога ще седнем на масата на преговорите: тогава, когато ни третират като равноправни социални партньори. Тогава сме готови да седнем на масата с аргументи, цифри и факти да обсъждаме”, добави Симеонов.

Скандал в бюджетната комисия: Заседанието се провали - без кворум и диалог (СНИМКИ)

На този фон, в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше категоричен - вдигане на ДДС на 22% няма да има. Той обвини бившия финансов министър Асен Василев за законодателството, което предвижда обвързване на минималната заплата с останалите възнаграждения за страната, което ГЕРБ ще предложи да отпадне през следващата година.

"Последните четири години не съм чул нито синдикатите, нито работодателите да се обаждат. И то по време, когато спиралата и връзването на минимална, средна и всички останали заплати вървяха по някакви странни формули. Аз мога да им кажа на работодателите и това обещах, че в следващия бюджет това ще бъде отвързано", заяви Борисов. И допълни, че "има голяма вина, защото никой не искал Асен Василев", освен самият той.

От БСП призоваха работодателите да се върнат на масата за преговори. „Не че не може бюджетът да бъде внесен и без тях, но това е важен и демократичен орган, където могат да се обсъдят всички проблеми”, заяви Драгомир Стойнев.

БСП са съгласни с ГЕРБ за данък добавена стойност. „Темата за ДДС никога не е стояла пред БСП. Нещо повече - ние сме настоявали за диференцирани ставки, тоест за намаляване на ДДС, касаещ лекарствата, учебниците и социалните услуги", подчерта Драгомир Стойнев.

Опозицията критикува липсата на диалог и отстъпки от заложените числа и поиска бюджетът да бъде оттеглен.

„Той трябва да се преразгледа. Ние сме изпратили нашите десни мерки на управляващите, надявам се да ги вземат предвид веднага и да ги включат в бюджета. Така той ще стане прекрасен", подчерта Ивайло Мирчев от ДБ.

А след като работодателските организации блокираха провеждането на Тристранния съвет, получиха официална покана за среща с управляващите.

„Апелирам към тях да се върнат на масата за диалога", призова Драгомир Стойнев.

Събрани бяха подписи за извънредна бюджетна комисия, на която работодатели, синдикати и депутати да обсъдят ситуацията. Това обаче не се случи.

Следобед Комисията по бюджет и финанси към парламента не събра кворум за провеждане на извънредно заседание, инициирано от "Продължаваме промяната", на което да бъдат изслушани работодателските организации и синдикатите по проектобюджета за 2026 г. По-рано от пресцентъра на "Продължаваме промяната" съобщиха, че по инициатива на ПП са събрани подписи за свикване на извънредно заседание на бюджетната комисия по темата. За заседанието, обаче, не дойдоха депутатите от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало". В залата беше заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев.

"Кворум няма, работодатели няма, синдикати няма, не виждам какво правим днес тук", коментира председателят на комисията Делян Добрев, цитиран от БТА.

"Къде видяхте синдикати, имаше един господин, който излезе от залата, но ако един човек е представител на синдикатите…", коментира Добрев на реплика по повод излизането от залата на главния икономист на КНСБ Любослав Костов.

На реплика на Венко Сабрутев (ПП-ДБ) за отсъствието на депутатите от управляващото мнозинство и че така се саботира да се води дебат на тема бюджет, Добрев отговори, че ако има саботаж, той не е само от страна на част от депутатите, а от страна и на работодателските организации, и на синдикатите. "Вашата ПР акция, ми се струва, че се проваля с гръм и трясък, защото вие не сте хората, които ще определят бюджета в тази държава. Вие бяхте и видяхте докъде стигнахте", посочи Добрев.

Заместник-министър Кирил Ананиев отбеляза, че като председател на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е направил среща със синдикатите и работодателите, на която е разяснил бюджета в неговата цялост. "Водихме разговори и дебати. След това на по друго равнище също се водиха разговори със синдикатите и работодателите, така че тази връзка не е прекъсната", каза Ананиев. "Съжалявам, че днес няма как да се случи вече на това ниво в парламента, но не е по вина на Министерство на финансите", добави той.

"Това, което видяхме, показва изключително дълбока криза в управляващото мнозинство, за съжаление тази криза е и криза за цялата българска държава", коментира по-късно пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. "Видяхме отказ на управляващите да се включат в Комисията по бюджет и финанси, изгониха представителя на синдикатите, като казаха, че синдикати на комисията няма, и отказаха да изслушат единствения представител на работодателите, който беше дошъл. Така бюджет не се прави", каза Василев

Ангелов: Имаме амбицията бюджетът да бъде приет до края на годината

Това е повторен провал за опит за диалог за бюджета на страната. На 5 ноември предвиденото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се състоя отново, тъй като представители на работодателски организации отказаха да влязат и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.

Вчера президентите на КНСБ и на КТ "Подкрепа" – Пламен Димитров и Димитър Манолов, се срещнаха с ръководството на ГЕРБ във връзка с проектобюджета за 2026 година. След срещата заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати, както и че на този етап няма никакви промени в параметрите на бюджета, които да могат да бъдат съобщени.

„30 страници становище имаме. Има 10 неща, които ще похвалим и ще подкрепим, имаме десетина неща, които няма да подкрепим и ще искаме да бъдат решени. Но това трябва да се случи на масата на диалога в НСТС”, категоричен е главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

И упрекнаха бизнеса, че отново поставя под риск приемането на бюджета за догодина.



„За 17 години един път им вдигнаха някакъв данък и се разсърдиха на цялата държава. Няма лошо, това е тяхно решение. Но ние ще бъдем там, защото сме отговорни социални партньори. На нас не ни харесват много неща в този бюджет, но нали трябва някак да ги кажем, но не през медиите”, посочи Костов.