Комисията по бюджет и финанси към парламента не събра кворум за провеждане на извънредно заседание, инициирано от "Продължаваме промяната", на което да бъдат изслушани работодателските организации и синдикатите по проектобюджета за 2026 г.

По-рано днес от пресцентъра на "Продължаваме промяната" съобщиха, че по инициатива на ПП са събрани подписи за свикване на извънредно заседание на бюджетната комисия по темата. За заседанието, обаче, не дойдоха депутатите от ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало". В залата беше заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев.

"Кворум няма, работодатели няма, синдикати няма, не виждам какво правим днес тук", коментира председателят на комисията Делян Добрев. "Къде видяхте синдикати, имаше един господин, който излезе от залата, но ако един човек е представител на синдикатите…", коментира Добрев на реплика по повод излизането от залата на главния икономист на КНСБ Любослав Костов.

На реплика на Венко Сабрутев (ПП-ДБ) за отсъствието на депутатите от управляващото мнозинство и че така се саботира да се води дебат на тема бюджет, Добрев отговори, че ако има саботаж, той не е само от страна на част от депутатите, а от страна и на работодателските организации, и на синдикатите. "Вашата ПР акция, ми се струва, че се проваля с гръм и трясък, защото вие не сте хората, които ще определят бюджета в тази държава. Вие бяхте и видяхте докъде стигнахте", посочи Добрев.

Заместник-министър Кирил Ананиев отбеляза, че като председател на Комисията по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е направил среща със синдикатите и работодателите, на която е разяснил бюджета в неговата цялост. "Водихме разговори и дебати. След това на по друго равнище също се водиха разговори със синдикатите и работодателите, така че тази връзка не е прекъсната", каза Ананиев. "Съжалявам, че днес няма как да се случи вече на това ниво в парламента, но не е по вина на Министерство на финансите", добави той.

"Това, което видяхме, показва изключително дълбока криза в управляващото мнозинство, за съжаление тази криза е и криза за цялата българска държава", коментира по-късно пред журналисти председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. "Видяхме отказ на управляващите да се включат в Комисията по бюджет и финанси, изгониха представителя на синдикатите, като казаха, че синдикати на комисията няма, и отказаха да изслушат единствения представител на работодателите, който беше дошъл. Така бюджет не се прави", каза Василев.

По думите му през всички политически кризи, през които минахме в последните пет години, никога не е имало такъв срив в диалога между правителството, синдикатите и работодателите. "Виждаме абсолютно целенасочен опит да се направи най-голямото увеличение на данъци от 1996 г. насам, въпреки претенциите на ГЕРБ, че са дясна партия и всичко това, за да се запазят по-високите заплати на "бухалките", които да се увеличат на места с над 50 процента още в този бюджет и да се напълнят касичките на властта", посочи Василев. По думите му това, ако не бъда овладяно и не се направи разумен бюджет за догодина, ще доведе до срив на икономиката.

Утре проектобюджетите на Националната здравноосигурителна каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата за 2026 г. ще бъдат обсъдени на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщиха от правителствената информационна служба.