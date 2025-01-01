Държавният глава Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган по повод катастрофата на военнотранспортен самолет C-130 на турските военновъздушни сили в близост до границата между Грузия и Азербайджан, при която загинаха 20 турски военнослужещи. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Турски военнотранспортен самолет се разби в Грузия (ВИДЕО)

Българският президент изразява от името на българския народ и от свое име съболезнования на семействата на загиналите, както и съпричастността си с всички работещи на нелекото и отговорно професионално поле на отбраната.

Припомняме, че всички 20 военнослужещи, които са били на борда на разбилия се на 11 ноември в Грузия турски военен самолет С-130, пътуващ от Азербайджан за Турция, са загинали, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от ТРТ Хабер и Асошиейтед прес.