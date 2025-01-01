Никога не е имало такъв срив в диалога между правителството, синдикатите и работодателите, това заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, който обясни пред медиите, че управляващите не са се включили в Бюджетната комисия днес.

"Има изключително дълбока криза в управляващото мнозинство, а тази гриза е и за цялата българска държава. Видяхме отказ на управляващите да се включат в Комисията по бюджет и финанси. Изгониха и представителя на синдикатите, като казаха, че "то синдикати на комисията няма" и отказаха да изслушат единствения представител на работодателите, който беше дошъл. Така бюджет не се прави", коментира Василев и допълни, че всичко това е арогантност, тип "ние знаем най-добре как да разрушим българската икономика и ще го направим въпреки всички предупреждения".

По думите му в момента се наблюдава целенасочена политика от страна на правителството да не си защити бюджета. Той посочи, че на комисията не е дошъл и финансовият министър.

"Виждаме абсолютно целенасочен опит да се направи най-голямото увеличение на данъци от 96 година насам, въпреки претенциите на ГЕРБ, че са дясна партия и всичко това, за да се запазят по-високите заплати на бухалките, които да се увеличат на места с над 50 процента още и да се напълнят касичките на властта", допълни Асен Василев.