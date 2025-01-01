ГЕРБ и синдикатите са против вдигане на ДДС догодина, каквото поискаха работодателите - това стана ясно след срещата между представители на партията, на КНСБ и КТ "Подкрепа". Тя се проведе днес, след като миналата седмица Националният съвет за тристранно сътрудничество се провали, тъй като работодателите отказаха да присъстват на обсъждането на бюджета.

Пред журналисти Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), заяви, че синдикатите намират бюджета за щадящо натоварващ и възможен.

„Ние заявихме нашата позиция, че смятаме за възможен този бюджет, който отчита и щадящо натоварва както бизнеса, така и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в много голяма степен приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи – за пенсии, заплати, здравеопазване, образование и тн. Главният въпрос е откъде да се намери този допълнителен милиард и половина евро“, посочи Димитров.

Според него увеличаването на вноската и на данък „дивидент“ ще вкарат въпросните средства в бюджета, което според КНСБ е „добре балансираният подход в това, което ни се предлага“.

Димитър Манолев от КТ „Подкрепа“ беше категоричен, че за тях е немислимо увеличение на ДДС.

„Разбрахме се със синдикатите, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване, като наши основни приоритети и това остава така", обясни Деница Сачева от ГЕРБ.

„Няма нещо, което да е консенсусно между двете страни. Работодателите поискаха от нас да осмислим възможността за вдигане на процента от ДДС, срещу което синдокатите категорично са против. Политическата позиция на нашата партия също е в подкрепа на това, че вдигането на този данък би натоварило всички български граждани. Затова пък вдигането на осигуровките с 2% е нещо, което беше залегнало в средносрочната прогноза на бюджета – 2027 и 2028 г., и в този смисъл е нещо, което е очаквано. Вдигането на осигурителните вноски отива в бюджета на НОИ и в бъдещ период ще се върне в хората обратно под формата на техните по-високи пенсии“, обясни още Сачева.

Тя посочи, че вдигането на осигурителните вноски е тема, по която са обсъждали и преди с работодатели и синдикати "и съответно знаете, че това беше предвидено и 2027 г. и 2028 г. Тоест това се изтегля, като вноските ще бъдат разпределени между работодателя и работника“, уточни още тя. Сачева посочи, че изтеглянето на увеличението на вноската през 2026 г., както и удвояването на размера на увеличението е заради по-голямата цел, а именно България да влезе в еврозоната и да завърши своята европейска интеграция от една страна, от друга – да бъда осигурена устойчивост и стабилност в следващите години.

Разговорите по бюджета продължават и в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще има дискусии в края на тази седмица, така че ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални, каза също Деница Сачева. Тя обясни, че очаква внасянето на бюджета в парламента, но само след дискусиите в НСТС и след като бъде приет от правителството.