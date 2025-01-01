Мъж е задържан в Трън по подозрение за причинено произшествие на пътя с пострадал, съобщават от полицията.

На 22 ноември около 18:30 ч. в Районното управление е получен сигнал от служители на Граничното полицейско управление в града, че при обход на района са забелязали 34-годишен мъж, лежащ на пътното платно на ул. „Денчо Знеполски“. Потърпевшият е транспортиран в пернишката болница, където е настанен без опасност за живота.

На мястото не е открит автомобил, което наложило провеждането на оперативно-издирвателни действия. Скоро е установен евентуалният извършител – 44-годишен мъж от Трън, който е напуснал мястото на инцидента. При проверка с дрегер той е отчел 1,73 промила в издишания въздух. Мъжът е дал кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа с полицейска заповед.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.