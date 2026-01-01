Софийската градска прокуратура отчете, че до 22:00 часа на 19 април са постъпили общо 166 преписки, свързани с нарушения, оповестиха от държавното обвинение на фона на публични коментари за работата по т.нар. изборни сигнали.

Част от преписките са били обединени, тъй като са съдържали сходна или идентична информация. От всички постъпили случаи по седем са образувани досъдебни производства, а девет са изпратени по компетентност към други прокуратури в страната. По 96 сигнала са назначени проверки, а по останалите наблюдаващите прокурори са изисквали допълнителни материали.

Към 22 април 68 преписки са приключили с отказ за образуване на досъдебно производство.

От прокуратурата посочват, че в голяма част от тези случаи сигналите са били изпратени от органите на МВР със становище, че няма данни за престъпление срещу политическите права на гражданите или за друго нарушение.

Сред отказаните случаи има и сигнали по анонимни жалби, чието съдържание не е било потвърдено след проверка. Според СГП много от подадените сигнали са съдържали неясни твърдения, общи съмнения или неконкретизирана информация.

Като примери за преписки, по които е отказано разследване, прокуратурата посочва сигнали срещу кандидати за народни представители за нарушения на пътя, участия в телевизионни предавания, включване в реклами и провеждане на предизборни срещи.

По вече образуваните досъдебни производства разследванията продължават. Ако бъдат събрани достатъчно доказателства, прокуратурата заявява, че може да предприеме действия и за искане на снемане на имунитет, когато законът го изисква.

От СГП призоваха публичните коментари по темата да се основават на факти и конкретни данни, а медиите – да отразяват коректно предоставената информация.