Има положителна тенденция от миналата година – с 20% по-малко са пътните инцидентни с мотористи в сравнение с предходната година. За първите три месеца на тази година има шест катастрофи с мотори, като няма загинали, каза на брифинг пред медиите Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) по повод предстоящото откриване на мотосезона.

Цурински допълни, че за същия период през миналата година инцидентите са девет, като един човек е загинал.

Със затоплянето на времето и увеличаването на мотористите по пътищата апелираме те да управляват превозните си средства, след като са се сдобили със съответната категория. Припомняме, че те също подлежат на периодични технически прегледи, каза Цурински. Той предупреди, че макар и времето да се е стоплило, пътната настилка не е, и това води до загуба на сцепление.

Цурински призова шофьорите на автомобили да бъдат внимателни, защото има и уязвими групи на пътищата. Той посочи, че освен за спазването на правилата за движение по пътищата полицията ще следи и за шума от моторите.

Стартът на сезона ще бъде под наслов „На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни“, каза Мартин Райчев от „Софийски мотористи“.

Андрей Генов, председател на сдружение „Софийски мотористи“, представи програмата на тържественото откриване на мотосезона. В 10:00 ч. на 28 март на пл. „Княз Александър I Батенберг“ започва програмата с тържествен водосвет и речи, след това в 11:30 ч. тръгват по маршрута – бул. „Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Яворов“, бул. „Вапцаров“, бул. „Черни връх“ – като крайната спирка е Бояна и програмата там ще продължи до края на деня.

Апелирам за повече толерантност, защото с началото на сезона ще започнем да се появяваме повече по пътищата, каза още Генов.