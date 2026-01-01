Продължава повторната проверка на данните от изборите в неделя в Централната избирателна комисия.

Във вторник всички Районни избирателни комисии предадоха протоколите от секционните комисии в ЦИК, за да се отстранят евентуални несъответствия.

До утре трябва официално да бъде публикувано разпределението на мандатите в новия парламент, а до неделя - да станат ясни и имената на новите депутати.

Финално броене и проверки: ЦИК обявява крайните резултати и депутатските мандати до четвъртък

По данни към момента се очаква „Прогресивна България“ да има 131 народни представители. ГЕРБ-СДС ще разполагат с 39 депутати, 37 – ще бъдат народните представители на ПП-ДБ. ДПС получава 21 мандата, а най-малката парламентарна група ще бъде тази на „Възраждане“ с 12 депутати.

Предстои президентът Илияна Йотова да свика Народното събрание. Държавният глава вече обяви, че това ще стане най-вероятн в сряда или четвъртък следващата седмица.