Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 22 април, от 10:00 часа, с общо 19 точки в дневния ред.

Сред основните теми са приемането на Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма (2026–2030 г.), както и решения за финансиране на редица министерства за 2026 г..

Кабинетът ще разгледа още доклад за изпълнението на мерките, свързани с членството на България в ЕС, както и програма за хуманитарна помощ и развитие.

В дневния ред са включени и промени в нормативни актове, въпроси, свързани с държавната собственост, здравеопазването и енергетиката, както и международни споразумения.

Очаква се министрите да обсъдят и изменения по програмата за индустриално сътрудничество за изтребителите F-16.