Има вероятност Ябланица да остане без вода на 22 април, сряда, заради ремонтни работи в помпена станция „Гложене - I подем“. Това съобщават от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) АД – Ловеч – Производствено поделение Ябланица.

В 9:00 ч. утре е предвидено да започне подмяна на водна помпа на помпената станция. До приключване на ремонтните дейности не е изключено водата да бъде спряна и водоподаването да бъде нарушено или неравномерно в Ябланица и квартал „Шумнене“, уточняват от водоснабдителното дружество.

Екипите на ВиК АД – Ловеч подменят съоръжения в помпени станции в областта с цел подобряване на енергийната ефективност и надеждността на водоснабдителната система, съобщи за БТА изпълнителният директор на дружеството инж. Йордан Досев. Вече е подменена помпата в станция „Карлуково – I подем“ в Луковитско, предстои работа по съоръженията и в общините Ябланица и Тетевен.