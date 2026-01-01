Президентът Илияна Йотова ще открие Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия, която за пръв път ще се проведе в София, съобщиха от прессекретариата на президентската институция.

Форумът събира у нас ръководители на обществени медии и професионалисти в областта на радиото, телевизията и дигиталните медии от цяла Европа, като тази година ще се включат 150 делегати от 47 медийни организации.

В официалното откриване ще участват заместник генералният директор на Европейския съюз за радио и телевизия Жан Филип де Тендер, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.