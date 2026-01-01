След години на затруднен достъп до домовете им, живущите в блок 7А в столичния квартал „Студентски град“ най-сетне получават решение на дългогодишния си проблем. Сградата, разположена между терени на Софийския университет и частни имоти, дълго време беше без осигурена улична инфраструктура – ситуация, превърнала се в символ на хаотичното строителство през годините на прехода.

Проблемът засягаше над 250 души – семейства, преподаватели и учени, които разчитаха на нерегламентиран достъп до жилищата си. Ситуацията се усложни допълнително с изграждането на нов университетски кампус, което постави под риск единствения използван подход към блока.

Достъпът е осигурен след намесата на заместник-кмета по градоустройство арх. Любо Георгиев, който събира всички засегнати страни – представители на Софийския университет, район „Студентски“ и ключови дирекции на Столична община.

В резултат е договорен пакет от мерки:

осигуряване на директен пешеходен коридор до входовете на блока

временен достъп за автомобили и спешна помощ

дългосрочно решение чрез изграждане на законна улица

В краткосрочен план се предприемат действия за подобряване на проходимостта чрез полагане на чакълена настилка по западния подход, което ще позволи преминаване на автомобили.

Паралелно с това е стартирана процедура по отчуждаване на частни терени, за да може общината да изгради предвидената по план улица и да реши проблема окончателно.

Какво предстои

Район „Студентски“ вече работи по проектиране на пространството около блока, с цел създаване на по-добре организирана и функционална градска среда.