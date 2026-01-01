След години на затруднен достъп до домовете им, живущите в блок 7А в столичния квартал „Студентски град“ най-сетне получават решение на дългогодишния си проблем. Сградата, разположена между терени на Софийския университет и частни имоти, дълго време беше без осигурена улична инфраструктура – ситуация, превърнала се в символ на хаотичното строителство през годините на прехода.
Проблемът засягаше над 250 души – семейства, преподаватели и учени, които разчитаха на нерегламентиран достъп до жилищата си. Ситуацията се усложни допълнително с изграждането на нов университетски кампус, което постави под риск единствения използван подход към блока.
Достъпът е осигурен след намесата на заместник-кмета по градоустройство арх. Любо Георгиев, който събира всички засегнати страни – представители на Софийския университет, район „Студентски“ и ключови дирекции на Столична община.
В резултат е договорен пакет от мерки:
- осигуряване на директен пешеходен коридор до входовете на блока
- временен достъп за автомобили и спешна помощ
- дългосрочно решение чрез изграждане на законна улица
В краткосрочен план се предприемат действия за подобряване на проходимостта чрез полагане на чакълена настилка по западния подход, което ще позволи преминаване на автомобили.
Паралелно с това е стартирана процедура по отчуждаване на частни терени, за да може общината да изгради предвидената по план улица и да реши проблема окончателно.
Какво предстои
Район „Студентски“ вече работи по проектиране на пространството около блока, с цел създаване на по-добре организирана и функционална градска среда.