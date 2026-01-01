Българският национал и олимпийски шампион Семен Новиков е европейски вицешампион за втора поредна година, след като отстъпи на Турпал Бисултанов във финала на категория до 87 кг класически стил на континенталното първенство в Тирана, Албания.

Схватката започна с точки още преди партера. Бисултанов взе четири с поваляне на Новиков на тепиха, но българинът контрира с две движения за по две точки и равенство. След подновяването на борбата обаче датският национал удари олимпийския шампион неволно в носа и той трябваше да взима два пъти медицински таймаути заради кръвотечение Двубоят продължи, а Бисултанов взе два пъти по една точка до почивката, за да поведе с 6:4.

Семен Новиков грабна сребро от Евро 2025

След паузата борбата бе пасивна и Новиков не успя да обърне. Българският национал загуби с туш и е сребърен медалист за втори пореден път, след като през миналата година отстъпи на унгареца Давид Лошонци.

Това е втори медал за българските национали в класически стил, след като по-рано Стефан Григоров заслужи бронз при най-леките до 55 кг. Утре действащият шампион Кирил Милов е на финал на 97 кг и ще донесе трето отличие на отбора.